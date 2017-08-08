Жители Ямала стали активнее брать займы на жильё

Регионы «тюменской матрешки» вошли в десятку субъектов-лидеров по объемам выданных ипотечных кредитов. За полгода в Тюменской области, включая Ямал и Югру, в качестве займа на жилье выдано 37 миллиардов рублей, а это – четвертое место по стране, сообщает «РБК».

Впереди только Москва – 103 миллиарда, Московская область – 61 миллиард и Санкт-Петербург – 52 миллиарда рублей.

В топ-10 вошли еще два региона УрФО – Свердловская и Челябинская области, 24 и 17 миллиардов соответственно.

Всего же с начала года в России интерес к ипотеке вырос на 16 процентов, выдано уже свыше 400 тысяч кредитов, общая их сумма превышает 700 миллиардов рублей. Средний размер займа – миллион восемьсот тысяч, а сумма задолженности по стране превышает сто миллиардов.