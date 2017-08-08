В Перинатальном центре запустили «горячую линию» для беременных

В Перинатальном центре Ноябрьска запустили «горячую линию» для беременных и для тех, кто только готовится к материнству. Отвечать на вопросы будущих мам в Центре готовы круглосуточно и бесплатно. Как отмечают сами медики, подобные консультации помогут снизить риск возникновения осложнений при беременности, либо исключить его вовсе.

«Получить ответы, связанные с беременностью на начальных этапах, смогут все пациентки округа. К тому же, специалисты перинатального центра готовы консультировать рожениц и женщин, которые проходят постродовой период. Таким образом мы планируем достичь того, чтобы пациентки максимально быстро получили ответы на свои вопросы и чтобы в отношении них не применялась неправильная тактика, которая иногда может стать причиной серьезных осложнений», – рассказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц.

Как отмечает Арутюнянц, много вопросов у жительниц Ямала и касательно ЭКО. На них специалисты «горячей линии» тоже готовы ответить. По этому телефону врачи Перинатального центра смогут помочь пациентам и в организации госпитализации.

«В случае возникновения каких-то экстренных ситуаций мы можем помочь организовать госпитализацию и спланировать маршрут, вне зависимости от того, где пациент находится. Вплоть до того, что даже связаться с санавиацией и организовать экстренную эвакуацию, если это потребуется», – подчеркнул Арутюнянц.

Телефон «горячей линии» Перинатального центра 8-800-200-72-83.