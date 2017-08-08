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Подростков из Ноябрьска научат выживать в глухой тайге

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Подростков из Ноябрьска научат выживать в глухой тайге

Воспитанники центра «Вертикаль» на неделе отправятся в экспедицию на Южный Урал. Во время поездки ребят обучат основам туризма и навыкам выживания в экстремальных условиях.
Маршрут будет проходить по реке Ай, с восхождением на хребет Зюраткуль. Юные туристы побывают в национальном парке, посетят исторические и архитектурные памятники. Так же во время поездки воспитанники «Вертикали» попадут на экскурсию по старейшей гидроэлектростанции страны, металлургическому заводу по производству ферросплавов и плотине из дикого камня. Обратно в Ноябрьск из экспедиции ребята вернутся 20 августа.

Фото ru.wikipedia.org

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