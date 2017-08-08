В Ноябрьске оштрафовали нарушителей правил продажи сигарет

За полгода специалистами ямальского Роспотребнадзора выявлено более двадцати фактов нарушения антитабачного закона. Десять из них зафиксированы в Ноябрьске.

Треть нарушений – это отсутствие специальных знаков в местах, где курение запрещено. Кроме того, в ходе проверок были выявлены места, где сигаретами торгуют на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных, медицинских, культурных и физкультурно-спортивных учреждений. Также выявлены факты продажи сигарет несовершеннолетним. Общая сумма штрафов, которые предстоит выплатить нарушителям – 85 тысяч рублей.

«Проверки проводились как по жалобам горожан, так и в плановом порядке. Но, хочу отметить, что предприниматели стали дисциплинированнее в этом вопросе. Если, к примеру, два года назад за торговлю при несоблюдении нормативного расстояния мы составляли по 250-300 протоколов, то сейчас из общего количества нарушений таких фактов шесть», – рассказал «Ноябрьск 24» руководитель отдела Роспотребнадзора в Ноябрьске и Муравленко Юрий Полищук.