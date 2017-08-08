Ветераны Севера встретятся с ноябрьской молодежью

Ноябрьск встретит делегацию ветеранов-освоителей Крайнего Севера. Представители тюменской общественной организации «Ноябрьское землячество» приедут ко Дню города. Они планируют посетить памятные места и городские достопримечательности, а также провести встречи с молодежью.

«Они будут вести диалог с молодежью и рассказывать о первопроходцах. Это люди, которые участвовали в становлении города и его развитии. Еще хотелось бы отметить особую значимую деятельность «Ноябрьского землячества». В этом году мы также поддержали эту организацию, и ждем их в сентябре на День города», – рассказала «Ноябрьск 24» начальник управления общей политики администрации Ольга Межина.

Поездка пройдет в рамках проекта «Ноябрьск – город нашей судьбы». Его в этом году поддержали местные власти. Проект получил грант в семьдесят тысяч рублей.

Фото С. Юдчиц, veteranyamala.ru