Планетарий и мини-амфитеатр. В Ноябрьске обсудили будущий облик Детского парка и сквера геологов

В Ноябрьске обсудили этапы реализации проекта «Комфортная среда». Накануне в администрации прошло первое заседание общественной комиссии. По планам, преобразиться город должен за пять лет: проект предусматривает благоустройство дворовых территорий, скверов и мест отдыха.

Так, согласно разработанному проекту, в Детском парке должны появиться планетарий, торгово-выставочная галерея и центр интеллектуально-спортивного досуга. В Сквере геологов планируют обустроить зону для отдыха, мини-амфитеатр и парковку на 230 автомобилей.

«В рамках реализации проекта "Комфортная среда" нами была создана комиссия по инвентаризации дворовых и общественных территорий. На сегодняшний день подготовлено 483 инвентарных паспорта на дворы и 9 – на общественные территории. Разработаны эскизы ряда пространств, они размещены на официальном сайте администрации», – говорит первый замглавы Александр Боткачик.

Разработанные проекты – это скорее рекомендации. Определить, как именно изменятся эти территории и какие отремонтируют в первую очередь решить должны сами горожане.

«Конечно же очень важен объем денежных средств – он не позволит сделать все это сразу, но на то нам и отвели пять лет, чтобы определить приоритеты с учетом мнения жителей города. Этот проект дает нам возможность показать людям, что мы знаем, что происходит в городе, что мы обошли все дворы и жителям города предлагаем определить, что нужно

сделать в первую очередь», – подчеркнул глава администрации Алексей Романов.