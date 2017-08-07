Полицейские задержали водителя иномарки, который въехал в стену жилого дома

В Ноябрьске полицейские задержали водителя Рено, который не справившись с управлением, въехал в стену жилого дома. Авария произошла в субботу, 5 августа, на кольцевой развязке по улице Киевской. Как сообщает пресс-служба ГИБДД города, мужчина за рулем иномарки при движении неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и врезался в стену одноэтажки номер 30, пос. УТДС.

Дожидаться полицейских на месте виновник аварии не стал и поспешил скрыться. Позже его задержали. На мужчину составлено сразу два административных материала: один – за то, что покинул место ДТП, второй – за употребление алкоголя уже после аварии. По крайней мере, сам мужчина настаивает, что выпил только после ДТП.