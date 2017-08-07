В двух километрах от поста «Карамовский» под колесами иномарки погиб пешеход

Полицейские установили личность мужчины, который минувшим вечером погиб под колесами внедорожника. Это 40-летний житель Алтайского края.

Авария произошла поздно вечером, 6 августа, на 264 километре трассы Сургут – Салехард, это в двух километрах от поста ДПС «Карамовский». Водитель BMW X5 сбил человека. Пешеход скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи.

Как рассказали «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД, под колеса иномарки погибший попал в тот момент, когда водитель автомобиля обгонял попутную машину. Полицейские отмечают, что мужчина двигался не по обочине, а прямо по проезжей части. Все обстоятельства аварии предстоит установить следователям. Как отмечают правоохранители, освещения на этом участке дороги нет, светоотражающих элементов на одежде погибшего тоже не было.