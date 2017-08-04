В Ноябрьске выбирают претендентку на звание «Краса России»

В Ноябрьске 5 августа начнется прием заявок от претенденток на звание «Краса России». На региональном этапе, который пройдет уже в октябре, девушкам предстоит проявить себя в кулинарном искусстве, умении ходить по подиуму и конкурсе талантов. После того, как регионы выберут лучшую, она отправится в Москву.

В столице финалистки в течение месяца будут посещать мастер-классы по актерскому мастерству и дефиле, а также примут участие в подготовке финала «Красы России».

Конкурсантка, которой достанется главный приз конкурса – корона, отправится на Филиппины. Подать заявку на участие в конкурсе можно в бизнес-инкубаторе. Анкеты от претенденток там принимают по пятницам и воскресеньям.

«Нам нужны девушки смелые, талантливые, красивые, уверенные в себе. Возраст претенденток от 18 до 25 лет, незамужние, без детей и вредных привычек, без татуировок. К тому же конкурсантки должны быть готовы переехать в Москву», – рассказала организатор регионального этапа конкурса «Краса России» Светлана Скуратова.

Фото krasarossii.ru