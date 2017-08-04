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06.02 Баннер справа сбоку 3

На Ямале готовы финансировать лучшие идеи по развитию туризма

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На Ямале готовы финансировать лучшие идеи по развитию туризма

Региональное правительство готово оказать материальную поддержку авторам лучших проектов по развитию туризма. Прием заявок на конкурс уже начался, в нем три номинации. 

Первая – лучший сервис для туристов в гостинице или ресторане. Ее победитель получит полмиллиона рублей. Гранты в двести тысяч предусмотрены для тех, кто предложит самые перспективные идеи в сфере этнографического туризма, а также по направлению «Охота и рыбалка».

«Заявки принимаются до пятнадцатого августа. Соискателями на получение грантов могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории округа. Подробную информацию можно получить на сайте окружного департамента молодежной политики и туризма или по телефону 32-42-72», – рассказала «Ноябрьск 24» руководитель туристско-информационного центра Виктория Фетисова.
Кроме того, заявки сейчас принимаются и для участия в Первом окружном съезде представителей туриндустрии. Он пройдет в ноябре в Салехарде.

Фото с сайта правительства ЯНАО.

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