Тюменские ученые планируют изучить ямальских клещей

Ученые из Тюмени намерены провести ряд исследований, чтобы выяснить с чем связано увеличение активности ямальских клещей, пишет ТАСС. В этом году число «нападений» кровососущих на жителей региона увеличилось. Так, по данным на первое августа, на Ямале с жалобой на укусы клещей к врачам обратилось двадцать шесть человек, в том числе – трое детей.

Особенно активны клещи в этом году в пяти городах региона: Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Новом Уренгое и Пуровском районе. При этом местные клещи на людей напали десять раз, остальные шестнадцать случаев – привозные. Как отмечают специалисты окружного Роспотребнадзора, переносчиками опасных заболеваний ямальские клещи не являются.