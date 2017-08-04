06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

В Ноябрьске проверяют готовность школ к учебному году

114   0
В Ноябрьске проверяют готовность школ к учебному году

В Ноябрьске началась финальная проверка школ и детских садов к началу нового учебного года. В общей сложности комиссии предстоит обследовать более пятидесяти объектов. Проверять их начали еще в июле. Эта работа проводится в несколько этапов, чтобы было время на устранение выявленных недочетов. 

«Очень важно устранить предписания и органов Пожнадзора, и Роспотребнадзора. Это те предписания, которые так или иначе влияют на жизнь и здоровье детей, поэтому все предписания режимного характера были выполнены и многие замечания на сегодня уже сняты», – рассказала заместитель главы администрации Надежда Гудкова.
Глобальные работы в этом году провели в пищеблоках и санузлах. Особое внимание проверяющие уделили безопасности детей – пожарной и антитеррористической.

Подпишись на viber
В Ноябрьске снова отключают горячую воду

В Ноябрьске снова отключают горячую воду

1032 0
В Ноябрьске установили памятник знаменитому десантнику

В Ноябрьске установили памятник знаменитому десантнику

1021 0
Лето кончилось? Синоптики обещают ямальцам холодный август

Лето кончилось? Синоптики обещают ямальцам холодный август

885 0
Житель Ноябрьска купил у мошенников болотоход за полмиллиона

Житель Ноябрьска купил у мошенников болотоход за полмиллиона

814 0

ВВЕРХ