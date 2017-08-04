Россияне стали чаще оплачивать штрафы и налоги через «Госуслуги»

Объем платежей через портал «Госуслуги» в июле этого года превысил два миллиарда рублей. Это почти в пять раз выше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще всего через портал россияне оплачивают налоги, взыскания службы судебных приставов, пошлины за оформление и выдачу паспортов – как отечественного образца, так и заграничных, штрафы по линии ГИБДД. Активно этим пользуются, в том числе и жители Ноябрьска.

«Сегодня у жителей Ноябрьска есть возможность записаться на прием в отдел ГИБДД через портал «Госуслуги». Кроме того, при обращении через сайт, предоставляется скидка на оплату госпошлины в размере 30 процентов. К примеру, за регистрацию транспортного средства и замену госномеров пошлина обычно составляет 2850 рублей, а со скидкой – 1995 рублей», – рассказал «Ноябрьск 24» старший инспектор ГИБДД Рустам Хаертдинов.