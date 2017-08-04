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Пострадавшего в ДТП на перекрёстке Ленина и Магистральной доставили в больницу

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Пострадавшего в ДТП на перекрёстке Ленина и Магистральной доставили в больницу

Пострадавший в аварии на перекрестке улиц Ленина и Магистральной на карете «скорой помощи» доставлен в больницу. Известно, что травмы в ДТП получил 22-летний водитель автомобиля «Богдан». 

Авария произошла сегодня, около трех часов дня. На перекрестке столкнулись «Нива» и «Богдан».
По предварительным данным, водитель «Нивы» при повороте налево не уступил дорогу встречному авто. Обе машины получили сильные повреждения.

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