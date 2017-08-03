В Ноябрьске водителя-пьяницу снова отправили в колонию

В Ноябрьске суд приговорил 26-летнего горожанина к восьми месяцам лишения свободы за неоднократное управление авто в состоянии опьянения. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима.

Причем, эта судимость у него уже не первая. Ранее молодой человек побывал в местах лишения свободы, а после этого - неоднократно нарушал правила дорожного движения. В мае этого года, задержанный инспекторами, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а уже спустя несколько недель снова сел за руль нетрезвым.

«С учетом позиции государственного обвинителя, подсудимому было назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он был лишен права управления транспортным средством на срок два года», – рассказал «Ноябрьск 24» старший помощник прокурора города Денис Столбовских.