Ямальские полицейские ищут браконьеров, расстрелявших медведей на острове Вилькицкого

На Ямале полицейские выясняют обстоятельства гибели шести медведей, тела которых обнаружены на острове Вилькицкого. Останки животных нашли волонтеры «Центра освоения Арктики» во время экспедиции на необитаемый остров.

Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, рядом с телами шести особей, предположительно, белого медведя, обнаружены стрелянные гильзы.

Добавим, популяция белых медведей находится под охраной государства.

Эти хищники внесены в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Уголовное дело по данному факту убийства редких хищников уже возбуждено. Наказание за это преступление – до трех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.