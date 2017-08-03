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В новом микрорайоне разрушились тротуары и проваливается дорога

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В новом микрорайоне разрушились тротуары и проваливается дорога

В Ноябрьске, в восьмом микрорайоне, рядом с домом 121 по ул. Магистральной, разрушился тротуар, а дорога вдоль дома может провалиться в любой момент. Проезжую часть размывает водой.

«Все красиво – дома, улицы, но о проезжей части никто не хочет заботиться. Тротуар начало подмывать еще в прошлом году, сейчас он обрушился. А теперь размывает и дорогу. Мы с соседом сами засыпаем провалы, но это вряд ли спасет ситуацию», – рассказал мужчина журналистам «Ноябрьск 24».
Теперь автомобилисты опасаются парковаться рядом с местом, где размыло грунт. В управляющей компании, которая обслуживает дом, пояснили, что жалоб от жильцов на состояние тротуара и проезжей части не поступало. Кроме того, эта территория придомовой не является: и дорога, и тротуар находятся на землях общего пользования, их обслуживанием занимается муниципалитет.

 

 

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