Собственникам разрешили самим определять способ расчета платы за ОДН

У собственников квартир появилось право самостоятельно решать, каким именно образом начислять плату за потраченные на общедомовые нужды ресурсы. Выбирать можно из числа закрепленных законом механизмов. Соответствующий закон уже подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, в приоритете – оплата общедомовых коммунальных услуг по приборам учета, а не по установленным нормативам.

И при наличии общедомового прибора учета объем платы за эти расходы будет пересчитываться согласно показаниям коллективного счетчика.

Добавим, установка коллективной системы учета ресурсов включена в перечень работ по капитальному ремонту домов. Эта система призвана исключить потери и повысить прозрачность начисления. Платить по нормативу, оказывается, как правило, дороже, собственно, поэтому законодатели делают акцент на расчетах исходя из показаний приборов учета.