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Полицейские разыскивают мошенника, который от имени руководителя фирмы занял деньги у «подчиненного»

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Полицейские разыскивают мошенника, который от имени руководителя фирмы занял деньги у «подчиненного»

В Ноябрьске мужчина перевел 16 тысяч рублей мошеннику, который прикинулся руководителем фирмы, где работает потерпевший. Просьба одолжить сумму от имени «начальника» обманутому горожанину поступила в социальных сетях. В сообщении псевдоруководитель попросил подчиненного перевести деньги и указал номер счета.
«Не убедившись в своей безопасности и не созвонившись со своим начальником, мужчина перевел всю необходимую сумму. Только после перевода денежных средств решил позвонить своему работодателю. Позже стало известно, что его страница «Вконтакте» была взломана», – сообщает пресс-служба ямальского МВД.
Когда стало ясно, что это мошенничество, пострадавший обратился в полицию с заявлением. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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