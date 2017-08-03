Делаем Компанию сильнее

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Указом Президента Российской Федерации ведущему инженеру-конструктору Конструкторско-технологической службы ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» Анатолию Корякову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Развитие человечества — это, прежде всего, история созидания, совершенствования и роста. Современные технологии в производстве повышают конкурентные преимущества предприятия, как отраслевого лидера по эффективности. Где бы мы были, если б не изобретатели? Именно они являются теми, кто движет мир вперёд! Их гений, нестандартные способы мышления и необычный взгляд на мир способствуют созданию новых технологий, облегчающих человеку жизнь.

Анатолий Коряков - ведущий инженер-конструктор Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика, изобретатель, соавтор 191 патента, из них 85 патентов на изобретения и 106 патентов на полезные модели.

После окончания Тольяттинского политехнического института, в далёких семидесятых, Анатолий начинал работать слесарем, механиком, инженером–испытателем. Вот уже более 28 лет Анатолий Коряков работает в Ноябрьске в Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизике.

Анатолий Степанович – участник разработки и внедрения на предприятии якорных подвесок для автономных приборов, свабировании скважин с применением геофизического кабеля, промышленных образцов прокалывателей насосно-компрессорных труб без использования взрывчатых веществ и электричества. Под его началом были созданы комплексы оснастки для удаления гидрато-парафиновых образований, свабирования, перфорации, документированного контроля, исследований в нагнетательном фонде проволочными подъемниками и множество других изобретений.

Профессионализм, высокая самоорганизация и ответственность за порученное дело всегда сопровождали Анатолия Корякова в работе. За что бы ни брался конструктор – успех. В 2009 году Анатолий Коряков был удостоен Премии ОАО «Газпром» в области науки и техники. И вот – новый успех. Государственную награду вручил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

«Анатолий Степанович очень уважителен к людям. Всегда чуть в стороне от громких споров и баталий. Порой создаётся впечатление, что всё, что он делает – легко и понятно. Но это он выдает смелые идеи, превращает работу в полёт, это он, следуя принципу «на результат», всегда доводит дело до конца», - прокомментировал вручение государственной награды ноябрьскому изобретателю Сергей Слюсенко, Управляющий директор ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика».