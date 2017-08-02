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Делегация из Ноябрьска вернулась с экскурсии по сталинским лагерям

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Делегация из Ноябрьска вернулась с экскурсии по сталинским лагерям

Представители общественной организации «Семья Ноябрьска» и воспитанники центра «Кадет» вернулись из поездки по местам 501 стройки. В состав экскурсионной группы вошло девять человек.
Они побывали в четырех лагерях, где в послевоенные годы жили заключенные. Несколько дней группа ноябрьских туристов даже жила в офицерских домиках. Во время экскурсии они побывали и на заброшенной железной дороге. Из поездки делегаты привезли фото и видео, на основе которых в октябре откроется выставка. В будущем же, планируется организовать такие туристические поездки для всех желающих.

Фото Ирины Родионовой.

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