Делегация из Ноябрьска вернулась с экскурсии по сталинским лагерям

Представители общественной организации «Семья Ноябрьска» и воспитанники центра «Кадет» вернулись из поездки по местам 501 стройки. В состав экскурсионной группы вошло девять человек.

Они побывали в четырех лагерях, где в послевоенные годы жили заключенные. Несколько дней группа ноябрьских туристов даже жила в офицерских домиках. Во время экскурсии они побывали и на заброшенной железной дороге. Из поездки делегаты привезли фото и видео, на основе которых в октябре откроется выставка. В будущем же, планируется организовать такие туристические поездки для всех желающих.

Фото Ирины Родионовой.