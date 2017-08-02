Волонтеры собирают «гуманитарку» для спасенных на промзоне щенков

Спасенным на промзоне щенкам нужен корм, старое постельное белье или полотенца и подсолнечное масло, чтобы отмыть гудрон. Сегодня волонтеры фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» и владелец питомника Николай Костюк продолжают отмывать четвероногих от липкой жижи.

«Сегодня в питомник привезли постельное и полотенца, если у кого-то есть еще – для нас лишним не будет. Это нужно всегда. Но сейчас самое необходимое для щенков – подсолнечное масло, помогает отмывать гудрон. Нужны перчатки и корм для собак – паштет или мясное пюре. Все это можно привозить в питомник на «Ханто», каждый день до семи часов вечера», – рассказала «Ноябрьск 24» куратор фонда «Право на жизнь» Ольга Белякова.

Напомним, троих щенков, застывших в луже гудрона, волонтеры и жители города спасли в воскресенье, 30 июля. Попавших в беду четвероногих на территории заброшенной базы обнаружил житель Ноябрьска Вадим Зарипов: каждый день он вместе с супругой привозил собакам еду и когда щенки, вопреки обычному, не вышли на встречу, молодой человек отправился их искать.

В луже гудрона увязли четверо собак, но живы были только трое, одна погибла, судя по всему, еще несколько дней назад. Спасательная операция длилась более трех часов, весь процесс волонтеры сняли на видео. Кадры в Интернете посмотрело уже 55 тысяч человек.