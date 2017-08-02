Три подрядчика «НЖСК+» оштрафованы за невыплату зарплаты подросткам

Прокуратурой города привлечены к ответственности девять должностных лиц, это работники сразу трех организаций: «НРЭК-1», «НРЭК-2» и «НРЭК-3», – это фирмы-подрядчики управляющей компании «НЖСК+».

По итогам проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что зарплату 34 несовершеннолетним выплатили не пропорционально отработанному времени. Вместо положенных 11 тысяч 800 рублей, подростки получили по тысяче рублей каждый.

«В этой связи в адрес руководителей вышеуказанных организаций внесено три представления, которые рассмотрены и удовлетворены, несовершеннолетние получили причитающиеся им денежные средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Общий размер произведенных дополнительных выплат составил 367 тысяч 690 рублей», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой возбуждено и шесть административных дел за неполную выплату фирмами заработной платы. Все юридические лица получили штрафы в 31 тысячу рублей, руководители организаций – по десять тысяч.