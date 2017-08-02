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Жительница Ноябрьска пыталась отправить в колонию посылку с наркотиками

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Жительница Ноябрьска пыталась отправить в колонию посылку с наркотиками

Полицейские завели уголовное дело на 32-летнюю жительницу города, которая пыталась почтой отправить наркотики в колонию. Посылку оперативники изъяли, в ней обнаружено два пакета с «синтетикой» весом 1,7 грамма.
Как уже после установили правоохранители, бандероль предназначалась сожителю задержанной, который сейчас отбывает наказание в исправительном учреждении.
«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», – сообщает пресс-служба городского МВД.

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