Жительница Ноябрьска пыталась отправить в колонию посылку с наркотиками

Полицейские завели уголовное дело на 32-летнюю жительницу города, которая пыталась почтой отправить наркотики в колонию. Посылку оперативники изъяли, в ней обнаружено два пакета с «синтетикой» весом 1,7 грамма.

Как уже после установили правоохранители, бандероль предназначалась сожителю задержанной, который сейчас отбывает наказание в исправительном учреждении.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», – сообщает пресс-служба городского МВД.