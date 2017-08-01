Спасённых на промзоне щенков всё ещё отмывают от гудрона

Волонтеры фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» намерены пристроить спасенных на промзоне щенков в добрые руки. Сейчас собаки находятся в питомнике у Николая Костюка. Полностью отмыть четвероногих от гудрона пока не удалось, по словам Костюка, на это потребуется еще несколько дней.

«Процедура проводится под наркозом, потому что собаки активные, они пытаются вырваться. Убирать гудрон с шерсти очень сложно, его слой очень толстый. В день по два-два с половиной часа на каждого щенка уходит. Постепенно отмываем», – рассказал «Ноябрьск 24» Николай Костюк.

После этого щенки еще какое-то время пробудут под присмотром специалиста, а волонтеры начнут подыскивать для них новый дом.