Житель Ноябрьска купил у мошенников болотоход за полмиллиона

Полицейские разыскивают мошенника, который продал жителю Ноябрьска несуществующий болотоход за 490 тысяч рублей. Товар потерпевший решил приобрести через популярный ресурс в интернете. Причем, как сам признался позже полицейским, прекрасно знал о том, как мошенники «зарабатывают» в сети, но был уверен, что на уловки злоумышленников не попадется.

«Пообщавшись с продавцом, заявитель сразу перевел всю необходимую сумму, размер которой составил 490 000 рублей, на предоставленный счет. После чего дозвониться до продавца не смог, так как телефон был отключен. Заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию», – сообщает пресс-служба городского отдела МВД.

По заявлению обманутого горожанина начата доследственная проверка.