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Лесной пожар в районе озера Ханто уничтожил гектар леса

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Лесной пожар в районе озера Ханто уничтожил гектар леса

Пожар в лесу рядом с озером Ханто уже локализован. Как рассказал «Ноябрьск 24» руководитель ноябрьского лесничества Евгений Сизов, распространение пожара остановлено в половине третьего.
К ликвидации привлечены четверо пожарных «Ямалспаса», пятеро сотрудников «Лесов Ямала» и две единицы спецтехники. Предварительной причиной в лесничестве называют человеческий фактор: место это неотдаленное от города, добраться на автомобиле вполне реально.
Заметили возгорание сегодня, около часу дня. Лес загорелся недалеко от гаражного кооператива «Ханто».
Что касается запаха гари, который после обеда почувствовали жители Ноябрьска, то это, по словам Сизова, отголоски пожаров на севере региона. Дым ветром принесло из Надымского и Приуральского районов, где сегодня самая сложная в округе ситуация.

Фото Алексея Мамкаева vk.com

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