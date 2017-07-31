За неделю в Ноябрьске инспекторами задержаны десять нетрезвых водителей

Всего за неделю на дорогах Ноябрьска инспекторами задержаны десять автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще пятеро отказались от процедуры медицинского освидетельствования. Такие данные приводит сегодня городской отдел ГИБДД.

Всего же за неделю инспекторами зафиксировано 1411 фактов нарушения ПДД водителями и пешеходами. Причем самое распространенное – несоблюдение автомобилистами скоростного режима. Согласно статистике, водители превысили установленные ограничения 345 раз. 168 горожан наказаны за неиспользование ремней безопасности. Замыкают тройку «лидеров» пешеходы – за неделю они нарушили ПДД 112 раз.