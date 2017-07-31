В Ноябрьске установили памятник знаменитому десантнику

В центре города появился памятник знаменитому десантнику Василию Маргелову. Постамент установили на улице Советской, рядом с СОКом. Пока он скрыт от любопытных глаз, и каким будет памятник, горожане смогут узнать только на торжественной церемонии открытия. Она состоится 2 августа, в день ВДВ.

Инициатива увековечить память военачальника принадлежит региональному союзу десантников. И это уже третий постамент в городе, который установлен при активном содействии общественников.

Первым был бронетранспортер на площади «Опаленной юности», он появился по инициативе объединения ветеранов Афганистана. Свой мемориал есть и у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Добавим, Василий Маргелов возглавлял войска ВДВ в середине прошлого века. Помимо множества боевых заслуг генерал армии прославился и тем, что всегда уважительно относился к обычным бойцам.