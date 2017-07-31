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На Ямале горят почти тридцать гектаров леса

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На Ямале горят почти тридцать гектаров леса

По последним данным, сегодня, 31 июля, в регионе зафиксировано 77 лесных пожаров. Общая площадь горящих лесов – 27 тысяч гектаров, еще 29 тысяч – в зоне контроля авиации.
Самая сложная обстановка по-прежнему в трех районах округа: Приуральском, там зафиксирован 31 лесной пожар, Шурышкаском – 23 лесных пожара, и в Надымском, там зафиксировано 11 действующих очагов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в тушении задействованы 877 человек, это личный состав «Ямалспаса», «Авиалесоохраны», «Лесов Ямала», лесного хозяйства Якутии и Хакассии, а также МЧС России, пожарные десантники Уральской, Тюменской, Омской, Карельской и Архангельской авиабаз. С воздуха пожары тушат двенадцать бортов авиации, еще четыре заняты на патрулировании.

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