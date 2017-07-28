Центробанк отозвал лицензию у «Югры»

Банк России принял решение об отзыве у «Югры» лицензии. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ЦБ.

«По оценке государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществление процедуры финансового оздоровления признано экономически нецелесообразным. Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству», – сказано в заявлении Банка России.

При этом, сообщают в ЦБ, в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, которые имеют признаки вывода активов, а также факты предоставления недостоверных отчетов и нарушение введенных ограничений. Только в 2017 году Центробанк шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода «Югрой» активов.

Напомним, 10 июля Центробанк назначил корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» временным управляющим «Югры», а уже 20 июля банки-агенты начали выплаты вкладчикам.

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