Рынок, на месте которого должна быть дорога, начали сносить

На рынке «Новый», расположенном на улице 60 лет СССР начались работы по демонтажу торговых павильонов.

Подрядчики приступили к сносу построек: две уже ликвидированы. Причем, как пояснили в городской администрации - разбирают павильоны владельца самостоятельно.

Остальные строения, скорее всего, постигнет та же участь.

Как ранее заявил руководитель департамента имущественных отношений Евгений Белов, срок договора аренды на земельный участок истек и продлевать его муниципалитет не планирует: согласно генплану, на месте рынка, в процессе реконструкции, должна появиться дорога.