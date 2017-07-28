Полицейские задержали горожанина, который поджёг экскаватор

В Ноябрьске полицейские задержали местного жителя, который поджег экскаватор. Спецтехника работала на сносе аварийного дома по улице Холмогорской.

При осмотре места происшествия, специалисты пришли к выводу, что это не случайность – экскаватор подожгли.

«С помощью видеокамеры, расположенной на близлежащем здании, сотрудники полиции установили подозреваемого в поджоге и двух свидетелей происшествия. Подозреваемым оказался житель города Ноябрьск, 1986 года рождения. В настоящее время злоумышленник дает показания, уже известно, что поджог совершен из-за хулиганских побуждений», – сообщает пресс-служба городского ОМВД.

Ущерб, по подсчетам владельца спецтехники, превышает два миллиона рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Хулиган сейчас под подпиской о невыезде.