Жителя Ноябрьска заставили отрабатывать долги по алиментам

К пяти месяцами исправительных работ приговорил мировой суд мужчину, который на протяжении длительного времени уклонялся от уплаты алиментов. Как сообщает ямальское управление ФССП, за весь период, что нерадивый отец не выплачивал дочери положенные деньги, накопилась сумма в 385 тысяч рублей.

Причем ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

«Гражданин продолжал уклоняться от выплаты алиментов на содержание дочери. При отсутствии постоянного источника дохода, являясь трудоспособным лицом, мер к официальному трудоустройству не предпринял, в Центр занятости населения в качестве безработного не встал, выплату текущих платежей, а также накопившейся задолженности по алиментам не производил», – сообщают в ведомстве.

В итоге нерадивый отец стал фигурантом уголовного дела. Накануне мировой суд вынес ему приговор: пять месяцев исправительных работ.