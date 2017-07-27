Порыв на Советской не повлияет на сроки подачи горячей воды

Сегодня в Ноябрьске появится горячая вода. После плановых работ котлы на городской котельной снова запускают. Однако, прежде чем вода в квартирах горожан станет горячей, «Энерго-Газ-Ноябрьску» предстоит провести ряд подготовительных работ. Сейчас система уже заполнена водой, на этом этапе на сетях образовались два порыва: один на улице Советской, другой – на Изыскателей. На сроки подачи горячей воды это не повлияет, она будет уже сегодня, к вечеру.