За сутки в пяти районах Ямала обнаружены новые лесные пожары

За минувшие сутки авиацией на Ямале обследовано почти пять тысяч квадратных километров леса. Новые очаги лесных пожаров обнаружены в пяти районах округа: Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском. Всего же, по последним данным, в регионе больше семидесяти очагов.

Как сообщает окружное управление МЧС, из 18 воздушных судов работают четыре: самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ИЛ-76 и два вертолета Ми-8. Сброшено уже свыше 800 тонн воды.

Основная задача, поставленная перед экипажами воздушных судов, – защита населенных пунктов. Угрозы городам и поселкам региона нет.

Фото МЧС России по ЯНАО.