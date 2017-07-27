В Ноябрьске объявили в розыск 27-летнего горожанина

Полицейские объявили в розыск 27-летнего жителя города. Илья Спивак уже шесть дней не выходит на связь с родственниками. Последний раз с близкими пропавший молодой человек общался 21 июля.

На вид ему 25-30 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Во что он был одет в день пропажи, родственникам не известно.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении 27-летнего Ильи, просят сообщить об этом в дежурную часть городского отдела МВД по телефонам: 31-80-10, 31-80-49 или 02.