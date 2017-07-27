Госдума одобрила создание компенсационного фонда для дольщиков

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении, приняли закон об использовании государственного компенсационного фонда. Таким образом законодатели намерены обезопасить участников долевого строительства и закрепить за застройщиками определенные обязательства. Формировать фонд намерены за счет взносов от строительных компаний, которые привлекают средства участников долевого строительства, сообщают «РИА Новости».

Согласно требованиям закона, строительная фирма должна отчислять в фонд не менее 1,2 процента от суммы договора каждого дольщика.

Компенсационный фонд также займется аккредитацией арбитражных управляющих, такая форма, по мнению депутатов, может обеспечить правильный подход к рассмотрению всех дел о банкротстве застройщиков.

Документ к тому же закрепляет нормы о конкурсном отборе фирмы, которая претендует на получение средств фонда для достройки проблемных объектов. При этом, право выбора остается за дольщиками, они должны самостоятельно принять решение: достроить дом или получить возмещение.