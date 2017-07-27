Жителям Ноябрьска запретили посещать леса

Горожанам придется воздержаться от отдыха на природе. Из-за сложной пожароопасной обстановки посещение лесов ограничено. Запрет, ориентировочно, снимут 14 августа. До тех пор посещение лесов, разведение там костров и даже приготовление шашлыка на мангале запрещено категорически, рассказали «Ноябрьск 24» в городском лесничестве.

Аналогичные меры действуют на территории всего округа. Напомним, режим ЧС на Ямал введен с 23 июля.

Сотрудники лесхоза продолжают патрулирование подведомственной территории, рейды пройдут и в выходные. Добавим, нарушителям грозят штрафы: гражданам – до двух тысяч рублей, юридическим лицам – до ста.