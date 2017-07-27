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В центре города включили уличные фонари

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В центре города включили уличные фонари

В Ноябрьске включили уличное освещение. Об этом «Ноябрьск 24» сообщили в городской администрации.
Вечером в среду «Электрические сети» подали свет в центральную часть города. Уличные фонари включили и в Вынгапуровском. Как пояснили в муниципалитете, освещение появится в поселках и по дороге в сторону аэропорта.
Решение включить уличное освещение связано с сокращением продолжительности светового дня. Добавим, в прошлом году фонари на городских улицах тоже начали работать в последних числах июля. Тогда это было связано в том числе и с задымленностью, вызванной лесными пожарами.

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