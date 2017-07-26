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Матвиенко раскритиковала предложение Минтранса о платном провозе «мобильников»

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Матвиенко раскритиковала предложение Минтранса о платном провозе «мобильников»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала предложение Минтранса о внесении изменений в правила перевозки ручной клади в самолетах. Напомним, накануне ведомство выступило с инициативой сократить список вещей, которые можно пронести на борт воздушного судна бесплатно. В Минтрансе предложили исключить из него мобильные телефоны, портативные компьютеры, книги, верхнюю одежду, зонты и даже папки для бумаг. 

Валентина Матвиенко назвала эту идею «глупостью» и призвала больше таковых не допускать, а автора документа привлечь к ответственности.

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