Полицейские задержали 17-летнего наркодилера
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В Ноябрьске полицейские задержали несовершеннолетнего наркосбытчика. В ходе обыска у 17-летнего горожанина нашли двадцать свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.
«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний сообщил информацию о месте расположения в различных участках города шести тайников, так называемых закладок, с тем же наркотиком, приготовленным им для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через интернет-ресурсы», – сообщает пресс-служба окружного управления МВД.
Общий вес изъятых у наркоторговца запрещенных веществ – 82 грамма, что считается крупным размером. Сейчас несовершеннолетний дилер – под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы.
Фото 89.мвд.рф