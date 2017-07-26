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На Ямал летят пожарные из Бурятии

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На Ямал летят пожарные из Бурятии

На Ямале готовятся принять 114 пожарных десантников из Бурятии. Они должны прибыть в регион бортом Ил-76. Прибывшие ранее в округ пожарные из Екатеринбурга и Абакана уже переброшены к местам тушения.
Распределены по территориям и воздушные судна, направленные на Ямал из Красноярска. Основная задача, поставленная перед экипажами, – защита городов и поселков от огня.

Добавим, самолет БЕ-200, известный так же как амфибия, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионе, ранее не использовался. Борт абсолютно новый и проходит своего рода «боевое крещение» в нашем регионе. Во вторник экипаж воздушного судна вылетал на тушение пожаров рядом с Салехардом.

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