Житель Ноябрьска в одиночку убрал мусор на берегу озера

В социальных сетях обсуждают поступок неравнодушного горожанина, который в одиночку навел порядок на берегу озера Светлого. На снимках, которые минувшим вечером попали в интернет, видно, что горожанин до отказа «забил» багажник своего автомобиля мусором, который оставили отдыхающие на берегу.

«Выехал на "крутой берег" оз. Светлое вечерком, полюбоваться закатом, а в результате попал на свалку! Не выдержал, прибрался. Со 100 кв. м набрал целый багажник мусора. И как после такого свинства наши граждане хотят, чтобы их уважала администрация, правительство, граждане зарубежных стран? Вы же не уважаете сами ни себя, ни других, ни места, где живете и отдыхаете! Разруха в головах», – пишет в Сети автор снимков, пожелавший остаться анонимным.

К такой внеплановой экологической акции горожане отнеслись с одобрением. Напомним, в минувшую субботу в Ноябрьске на уборку вышли волонтеры. Добровольцы навели порядок на промзоне – там они собрали почти полтонны мусора.

Фото vk.com.