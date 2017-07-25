Минтранс предлагает брать деньги за провоз в самолетах мобильных телефонов и ноутбуков

Министерство транспорта выступило с инициативой сократить перечень предметов, провоз которых в салоне самолета оплачивать не нужно. Ведомство предлагает оставить в списке разрешенных всего несколько позиций: дамскую сумочку или портфель, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли или складную коляску.

Если эти изменения примут, пассажирам придется оплачивать провоз на борту самолета верхней одежды, печатных изданий, мобильных телефонов, фотоаппаратов, портативных компьютеров, зонтов и даже папок для бумаг.