Пострадавшую в пожаре пенсионерку перевели из реанимации в хирургию

Состояние пострадавшей в пожаре 65-летней горожанки врачи называют стабильным. При поступлении женщину поместили в отделение реанимации. Сейчас, после комплекса необходимых процедур, пациентка переведена в отделение хирургии.

У женщины диагностированы ожоги второй степени, площадью не менее 20 процентов и отравление угарным газом.

«Состояние пациентки стабилизировано. Ожоги второй степени – это поверхностные ожоги, они не являются глубокими, но при этом представляют опасность для здоровья. Потому пациентка сейчас находится под наблюдением специалистов в профильном отделении», – рассказал и.о. заместителя главного врача Егор Бакшеев.

Напомним, в городскую больницу пенсионерка поступила сегодня утром. Женщину спасли из горящей квартиры. Пожар произошел на первом этаже дома номер 8 по улице 8 Марта. По предварительной версии причиной могла стать зажженная свеча, оставленная без присмотра.