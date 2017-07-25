Городской сельхозкомплекс оштрафовали за продукцию без документов

Ямальский Роспотребнадзор привлек к ответственности руководство сельхозкомплекса «Ноябрьский». По итогам проверки специалисты ведомства составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь городскому сельхозкомплексу предстоит оплатить штрафы: в общей сложности двадцать пять тысяч рублей, за продукцию без документов.

Партия была выявлена в ходе проверки, работники сельхозкомплекса не смогли предоставить проверяющим документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Во время проверки специалисты провели и исследование проб плодоовощной продукции. Все они соответствуют нормам.