Городской сельхозкомплекс оштрафовали за продукцию без документов
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Ямальский Роспотребнадзор привлек к ответственности руководство сельхозкомплекса «Ноябрьский». По итогам проверки специалисты ведомства составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь городскому сельхозкомплексу предстоит оплатить штрафы: в общей сложности двадцать пять тысяч рублей, за продукцию без документов.
Партия была выявлена в ходе проверки, работники сельхозкомплекса не смогли предоставить проверяющим документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Во время проверки специалисты провели и исследование проб плодоовощной продукции. Все они соответствуют нормам.