За сутки площадь лесных пожаров в регионе увеличилась в три раза

Глава региона Дмитрий Кобылкин сегодня провел в Ноябрьске заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Обсуждали сложную обстановку в ямальских лесах. Так, на сегодня в округе зафиксировано 80 лесных пожаров, 34 возникли за последние сутки. Площадь горящих лесов уже превысила пятнадцать тысяч гектаров.

«Обстановка на территории региона непростая, мы видим, возникает большое количество пожаров. Этому способствует погода – жара по прогнозам продержится до конца недели. Мы задействовали дополнительные силы и уже получили помощь от других регионов», – сказал губернатор.

Сейчас в тушении заняты свыше пятисот человек. Основная задача, которую поставил глава региона перед сити-менеджерами: обезопасить населенные пункты. Сейчас угрозы для городов и поселков нет.

«Вторая проблема – это задымление, превышение в воздухе предельной концентрации вредных веществ. Опасности для жизни ямальцев нет, тем не менее самая тяжелая в этом плане ситуация сейчас в Салехарде», – продолжает Дмитрий Кобылкин.

На время действия в регионе режима ЧС Роспотребнадзор будет два раза в день делать замеры, чтобы контролировать содержание вредных веществ в атмосфере. На сегодня специалисты ведомства брали пробы уже 26 раз, превышения допустимых норм не выявлено.

Самой сложной остается ситуация в Шурышкарском и Приуральском районах. Что касается Ноябрьска, то здесь, по словам первого заместителя главы Александра Боткачика, все стабильно.

«Существует потенциальная опасность, в том плане, что горожане сейчас предпочитают отдыхать в лесных массивах, выезжают на водоемы. Мы проводим регулярные патрулирования и отслеживаем ситуацию, чтобы не допустить возникновения пожаров вблизи города», – подчеркнул Боткачик.