06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 3

«Югра» подала в суд на Банк России

63   0
«Югра» подала в суд на Банк России

Банк «Югра» направил в Арбитражный суд Москвы иск в адрес Центробанка, сообщает РБК. Кредитная организация требует в судебном порядке признать решение Банка России незаконным. 

Напомним, 10 июля распоряжением ЦБ в «Югре» введена временная администрация. Банк России объяснил это неустойчивым финансовым положением «Югры» и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.
19 июля АВС объявило о выдаче средств клиентам кредитной организации через банки-агенты, а уже на следующий день Генпрокуратура вынесла протест на решение ЦБ.
В Ноябрьске у «Югры» более двух с половиной тысяч клиентов. Деньги вкладчикам выплачивает «ВТБ24».

Подпишись на vkontakte
Полицейские нашли пропавшего подростка

Полицейские нашли пропавшего подростка

1846 0
Молодая девушка пострадала в аварии по вине нарушителя

Молодая девушка пострадала в аварии по вине нарушителя

1349 0
Пенсионерка из Ноябрьска проведёт пять лет в колонии за убийство подруги

Пенсионерка из Ноябрьска проведет пять лет в колонии за убийство подруги

1190 0
В Ноябрьске грузовик сбил женщину

В Ноябрьске грузовик сбил женщину

918 0

ВВЕРХ