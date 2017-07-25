«Югра» подала в суд на Банк России

Банк «Югра» направил в Арбитражный суд Москвы иск в адрес Центробанка, сообщает РБК. Кредитная организация требует в судебном порядке признать решение Банка России незаконным.

Напомним, 10 июля распоряжением ЦБ в «Югре» введена временная администрация. Банк России объяснил это неустойчивым финансовым положением «Югры» и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.

19 июля АВС объявило о выдаче средств клиентам кредитной организации через банки-агенты, а уже на следующий день Генпрокуратура вынесла протест на решение ЦБ.

В Ноябрьске у «Югры» более двух с половиной тысяч клиентов. Деньги вкладчикам выплачивает «ВТБ24».