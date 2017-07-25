В Ноябрьске пожарные спасли из горящей квартиры пенсионерку

Ожоги второй степени при пожаре получила 65-летняя горожанка. Она была доставлена в больницу. Пенсионерку из горящей квартиры этим утром спасли пожарные.

Сообщение о ЧП на центральный пункт пожарной связи поступило в половине пятого утра. Загорелась квартира на первом этаже, в доме номер 8, по улице 8 Марта. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры валил дым. Пламя сбили за десять минут.

«Спасена жительница города 1952 г.р. В результате пожара она получила термический ожог второй степени кожи спины, груди, правого плеча и предплечья, лица. Ожог дыхательных путей и отравление продуктами горения», – сообщают в отделении профилактики пожаров 2 ОФПС.

По предварительной версии, причиной пожара стала зажженная свеча, оставленная без присмотра. Дознаватели проводят проверку.